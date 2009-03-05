Два человека погибли на пожаре

Тела двух человек найдены на пожаре в одноэтажном доме в Сакском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

«На пожаре обнаружены тела мужчины, 1988 года рождения, и мужчины, личность которого устанавливается, на вид - около 50-55 лет», - говорится в сообщении МЧС.

Огнём уничтожены бытовые вещи на площади 9 квадратных метров.

Причина пожара, смерти людей и убыток устанавливаются.