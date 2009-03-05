Два человека погибли на пожаре
10:33, 05 марта 2009Крым
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Причина устанавливается
Тела двух человек найдены на пожаре в одноэтажном доме в Сакском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
«На пожаре обнаружены тела мужчины, 1988 года рождения, и мужчины, личность которого устанавливается, на вид - около 50-55 лет», - говорится в сообщении МЧС.
Огнём уничтожены бытовые вещи на площади 9 квадратных метров.
Причина пожара, смерти людей и убыток устанавливаются.
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