Погода в Крыму на 5-6 марта

Порывы ветра до 22 м/с

По прогнозам синоптиков, в четверг в Крыму без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Порывы ветра до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 7-12° тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре. 6 марта (пятница) на Крымском полуострове возможен дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.

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