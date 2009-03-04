Погода в Крыму на 5-6 марта
19:03, 04 марта 2009Крым
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Порывы ветра до 22 м/с
По прогнозам синоптиков, в четверг в Крыму без осадков.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Порывы ветра до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 7-12° тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.
6 марта (пятница) на Крымском полуострове возможен дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.
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