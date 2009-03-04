Мэра Судака наказали за нерасторопность

По решению суда председатель Судакского городского совета привлечен к административной ответственности за то, что два месяца, регулярно собираясь на сессии, депутаты горсовета не рассматривали протест прокурора, в котором руководитель надзорного ведомства потребовал восстановить в очереди на получение жилья инвалида Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, после восемнадцатилетнего стояния в очереди на получение жилья инвалид войны не обнаружил себя в списках очередников.

«Исполком Судакского городского совета вычеркнул ветерана из списков, решив для себя, что очередник убыл из региона. Против приговора «выехал» гражданин ничего сделать не смог, и в его интересах выступила прокуратура, внеся протест на незаконное решение чиновников. Последние же вместо того, чтобы, как положено по закону в десять дней исправить ошибку, тянули с рассмотрением протеста», - говорится в сообщении.

По мнению суда, несвоевременное рассмотрение требований прокурора подпадает под признаки состава правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.185-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). За правонарушение мэр Судака Андрей ДЕМЕНТЬЕВ был оштрафован.

Этим же решением суд на основании материалов Контрольно-ревизионного управления признал градоначальника виновным в нецелевом использовании бюджетных средств, за что он согласно КУоАП был наказан «рублем». Сумма штрафа в сообщении прокуратуры не указывается.