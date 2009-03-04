Крыму опять перекрывают газовый вентиль

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» сократила подачу природного газа с материка в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Со вчерашнего дня НАК «Нафтогаз Украины» опять начал ограничивать подачу топлива в Автономную Республику Крым», – сказал А.ПРИСЯЖНЮК. По его словам, это связано с тем, что до сегодняшнего дня не урегулированы «вопросы расчётов» с НАКом.

А.ПРИСЯЖНЮК также сообщил, что «Черноморнефтегаз» в январе-феврале был вынужден поднимать дополнительное «голубое топливо» из Глебовского подземного хранилища газа для поддержания нормальной работы магистральных газопроводов Крыма. «Топливо, которое я поднимаю из Глебовского хранилища, я не имею права поднимать, это не мой газ, это газ НАК «Нафтогаз Украины», он распорядитель этого газа. Но на сегодня, учитывая ту ситуацию, которая сложилась в Крыму, я вынужден это делать для того, чтобы поддерживать работу магистральных газопроводов», – сказал глава «Черноморнефтегаза».

При этом он сообщил, что дальше так продолжаться не может, поскольку уже «загублено» 10 скважин. «Мы максимально поднимали (газ) в январе, мы максимально поднимали в феврале. Мы загубили 10 скважин. Полопались перегородки (на скважинах), пошла вода», – сказал А.ПРИСЯЖНЮК. «Естественно, эти скважины были сразу отключены», – добавил руководитель «Черноморнефтегаза». По его словам, их ремонт обойдется компании на сумму от 10 до 15 млн. грн. «И мне (ещё) говорят о том, что (у газовиков) нет патриотизма в отношении крымчан, что мы дестабилизируем ситуацию и, имея возможность подать газ, мы его не подали, – возмутился А.ПРИСЯЖНЮК. – До сегодняшнего дня мы всё, что могли, всё делали. Я заявляю, что со стороны правительства (Крыма) ничего сделано не было, и этот отопительный сезон загублен по вине правительства (Крыма)».

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Отключение котельных крупнейшего поставщика тепловой энергии в Крыму – предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» – от подачи газа ожидается после 8 марта.

«Я скажу вам по секрету, учитывая, что на носу женский праздник, мы пойдем на всё, чтобы работать по максимуму и будем договариваться с «Крымгазом», чтобы не прикрывали (газ в котельных). Поверьте, после праздников будет перекрытие», – заявил председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент УНИАН.

«Крымтеплокоммунэнерго» не получило лимитов газа. Долг предприятия перед газовиками за потребленное «голубое топливо» уже превысил 100 миллионов гривен.

Как сообщал УНИАН, с 9 февраля компания «Крымгаз» начала отключать от газа котельные в автономии. Причина – долги тепловиков. Тепловики в свою очередь кивали на низкий уровень оплаты населения.

11 февраля прокурор Крыма Владимир БОЙКО потребовал от «Крымгаза» прекратить отключать от газоснабжения котельные, которые обеспечивают жизнедеятельность около 40 населенных пунктов Крымской автономии.

13 февраля постоянная комиссия Совета министров Крыма по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям признала ситуацию, сложившуюся в автономии с теплоснабжением, чрезвычайной.

18-19 февраля власти Крыма заявили о восстановлении теплоснабжения объектов социальной сферы и жилого фонда.