ЧФ РФ проводит месячник сплочения воинских коллективов

На кораблях и в частях Черноморского флота Российской Федерации проходит месячник сплочения воинских коллективов, а в его рамках - мероприятия, связанные с предупреждением правонарушений, неуставных взаимоотношений с военнослужащими по призыву и проходящими военную службу по контракту на должностях матросов, сержантов и старшин.

Месячник проводится в соответствии с указаниями командующего ЧФ РФ вице-адмирала Александра КЛЕЦКОВА, говорится в сообщении Службы информации и общественных связей Черноморского флота.

В части кораблей охраны водного района уже прошло методическое занятие на тему «Юридическая ответственность военнослужащих за правонарушения при прохождении военной службы», в ходе которого были рассмотрены вопросы состояния воинской дисциплины и правопорядка, разъяснены требования нормативно-правовых актов министра обороны РФ, главнокомандующего ВМФ, командующего ЧФ по соблюдению норм и правил военной службы и недопущению правонарушений.

Морякам-черноморцам, в частности, в очередной раз напомнили «об их особом статусе и правовой ответственности, связанной с прохождением службы на территории иностранного государства», отмечается в сообщении.