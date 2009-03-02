В отношении начальницы Белогорского ОГИС возбуждено дело

Прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении начальника Белогорского отделения государственной исполнительной службы, которая незаконно сняла арест со счетов должника.

"Должник сразу же этим воспользовался, израсходовав освобожденные средства, которые предназначались на погашение долга перед Управлением пенсионного фонда. В результате фонду причинен ущерб на сумму свыше 50 тысяч гривен", - сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Прокуратурой Белогорского района действия чиновницы квалифицированы как злоупотребление служебным положением (по ч.1. ст. 364 Уголовного кодекса Украины).