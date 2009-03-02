Россия не хочет ЧС в местах дислокации Черноморского флота

Россия предлагает Украине заключить межправительственное соглашение о взаимодействии по вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в местах дислокации российского Черноморского флота на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Василий КИРИЛИЧ, информируя об итогах рабочей встречи украинских и российских экспертов по обсуждению вопросов, связанных с функционированием ЧФ РФ и его пребыванием на территории Украины, которая состоялась в Киеве 25-26 февраля.

По словам В.КИРИЛИЧА, положительным является то, что заключение этого соглашения на межправительственном уровне позволит урегулировать весь комплекс возможных проблемных вопросов и даст правовые основания для включения в его текст положений, касающихся проведения инспекций военных объектов, в которых хранятся взрывчатые и химические вещества.

Руководитель пресс-службы МИД сообщил, что в ходе встречи стороны также обсудили концептуальные основы разработки соглашения о действиях сторон в случае угрозы возникновения кризисной ситуации, связанной с использованием объектов ЧФ РФ, дислоцирующихся на территории Украины.

Однако, отметил В.КИРИЛИЧ, конкретные результаты в разработке соглашения не были достигнуты.