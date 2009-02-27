В Севастополе протестовали против «украинизации эфира»

В Севастополе сегодня ряд общественно-политических сил города провели пикетирование Севастопольской региональной государственной телерадиокомпанию, в ходе которого выразили протест против «украинизации эфира».

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков членов городской организации ПСПУ, активистов «Русской общины Севастополя» и «Русского блока» держали лозунги «Где наш родной русский язык?», «Севастопольское такое телевидение не нужно».

Генеральный директор СРГТРК Александр СКРИПНИЧЕНКО, комментируя в интервью журналистам выдвигаемые пикетчиками требования, в частности, заявил: «Да, мы государственное телевидение, поэтому придерживались и будем придерживаться действующего законодательства Украины как в сфере СМИ, так и общего законодательства. В этом смысле гостелевидение должно быть примером для всех остальных СМИ города».

По его словам, «есть закон Украины о телевидении и радиовещании, которым определено, что украинского вещания должно быть минимум 75%. Общий подход Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в отношении государственных ТРК - 100% украиноязычного вещания. Для Севастополя сделали исключение - 75%. Хотя, учитывая специфику региона, этот процент можно было бы снизить до 50%».

Но, по словам А.СКРИПНИЧЕНКО, главная проблема даже не в том, что должно быть 75% вещания на украинском языке, а в том, что «нам определили прайм-тайм (для такого вещания) - с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 24.00, и в этот прайм-тайм вещание должно вестись исключительно на государственном языке. Естественно, в этом сложность и для журналистов, потому что, объективно, ну не все журналисты у нас готовы работать в формате украинского вещания. То же самое - для телезрителей».

При этом А.СКРИПНИЧЕНКО отметил, что согласно украинскому законодательству, общественность может участвовать в формировании языковой политики региональных СМИ путем обращений в тот же Нацсовет. «Ни одного обращения на сегодняшний день нет. И в этой ситуации СТВ бьется за интересы телезрителей в гордом одиночестве», - сказал гендиректор.

Первый заместитель генерального директора СРГТРК Тамара БОНЬ сообщила журналистам, что, по ее мнению, данный пикет «говорит о том, что зрители заметили: в эфире стало намного больше украинского языка». «Хорошо это или плохо, люди рассудят позже. Но сегодня мы законопослушные, выполняем условия новой лицензии, и мы должны, в соответствии с решением Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, выполнять ее», - сказала она.

Справка УНИАН. В соответствии с дополнением 7 к лицензии Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию серии НР № 0778-м, выданной в декабре 2008 года, не менее 75% программ СРГТРК должны вестись на украинском языке (доля программ собственного производства у ТРК составляет 7 часов).