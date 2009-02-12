Прокуратура ополчилась против газовщиков
40 населенных пунктов Крыма без тепла...
Прокурор Крыма Владимир БОЙКО требует прекратить незаконные действия по прекращению газоснабжения котельных, которые обеспечивают жизнедеятельность 40 населенных пунктов автономии.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Действия «Крымгаза» противоречат требованию статьи 6 Закона Украины «О теплоснабжении», которая основой политики в этой сфере устанавливает принцип запрета на отключение в отопительный период от систем энерго-, газо- и водоснабжения объектов теплоснабжения как объектов жизнеобеспечения и стратегического назначения», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Внесение прокурорского протеста «приостанавливает незаконные действия», заявили в прокуратуре.
Как сообщал УНИАН, в частности, за долги населения прекращено газоснабжение большинства котельных Евпатории, Джанкоя, Симферополя, прекращена подача тепла в 85% жилого фонда Большой Ялты.