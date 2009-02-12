10-метровое чучело зимы сожгут на Масленицу в Евпатории

1 марта в Евпатории, по случаю праздника Масленицы, пройдут народные гуляния - запланированы Республиканский фестиваль-конкурс «Ой, ты, теща, друг родной!» и масленичные забавы.

Начнется праздник с «масленичного поезда»: по улицам города пройдут творческие коллективы.

На главной площади Евпатории будут установлены ярмарочные ряды «Сувенирный» и «Обжорный». «Организована дегустация блинов и расширенная торговля кондитерскими и кулинарными изделиями», – сообщает Евпаторийский городской центр досуга.

На улице Дувановской выставят на продажу народные игрушки, украшения, обереги, домашнюю утварь. Евпаторийские товаропроизводители предложат гостям широкий выбор пищевой продукции. «Все можно будет попробовать, и приобрести то, что придется по вкусу», – говорят организаторы.

Для всех желающих совершить прогулку по улочкам курортной Евпатории запланировано праздничное катание верхом на лошадях и в украшенных лентами повозках.

Участие в конкурсе «Ой, ты, теща, друг родной!» примут более десяти команд со всего Крыма В частности, самых сильных и закаленных пригласят к «ледяному столбу». «До вершины столба добраться не так-то просто. Смельчак, который справится с этим испытанием быстрее всех, получит в подарок живого петуха», – отмечается в сообщении.

Завершится народные гуляния у «Магического костра». Состоится ритуальное сжигание записок с пожеланиями «От чего хочу избавиться в этом году» и 10-метрового чучела зимы, размах рук которого составит в общей сложности не менее 20 метров. «Огромных размеров «зимнее» чучело будет сделано неслучайно: вместе с этим символом холодов и неспокойной зимы в прошлое уйдут все крупные и мелкие неприятности», – говорят организаторы.

Гостей «Широкой Масленицы» пригласят в дружный хоровод вокруг костра – «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».

Организаторы гуляний – Министерство культуры Крыма и исполнительный комитет Евпаторийского городского совета. Праздничную шоу-программу готовит Евпаторийский городской центр досуга.