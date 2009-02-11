Анонсы на 15 февраля

10.00. Возложение цветов и венков к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане», минута молчания, панихида, торжественный митинг, вручение наград.

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12.00. Построение и начало движения колонны, состоящей участников боевых действий в Афганистане, духового оркестра, ветеранов (маршрут: ул. Менделеева – пр. Кирова – пл. Советская – пр. Кирова – пл. Ленина).

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12.00-15.00. Выставка вооружения и боевой техники у здания Крымского украинского музыкального театра.

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12.00-15.00. Выступления коллективов художественной самодеятельности, авторов и исполнителей патриотической песни на площади им. Ленина.

13.00. Показательные выступления подразделения «Беркут».

13.30. Показательные выступления пограничников

15.00. Построение и начало движения колонны к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане».