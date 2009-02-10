У «Аю-Дага», «Нового Света» и «Мангуп-Кале» появятся границы

Совет министров Крыма дал согласие Республиканскому комитету по земельным ресурсам на разработку проектов землеустройства по организации и установлению границ трех заказников общегосударственного значения «Новый Свет», «Аю-Даг» и «Мангуп-Кале».

Как сообщили в пресс-службе крымского правительства, такое решение было принято во вторник.

Так, Совмин дал согласие Рескомзему на разработку проекта землеустройства ботанического заказника общегосударственного значения «Новый Свет» площадью 470 га на землях госпредприятия «Судакское государственное лесоохотничье хозяйство» (за границами населенных пунктов Новосветского поселкового совета, Судакский регион автономии).

Республиканский комитет также получил разрешение на разработку проекта землеустройства ландшафтного заказника общегосударственного значения «Аю-Даг» площадью 527 га на землях госпредприятия «Алуштинское государственное лесоохотничье хозяйство» Запрудненского лесничества (за границами населенных пунктов Партенитского поселкового совета, Алуштинский регион Крыма).

Помимо этого, дано согласие на разработку проекта землеустройства комплексного памятника природы общегосударственного значения Горы-останца «Мангуп-Кале» площадью 90 га (за границами населенных пунктов Красномакского сельского совета Бахчисарайского района автономии).

«В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» (от 16.06.1992 года) объявление памятников природы осуществляется без изъятия земельных участков, водных и других природных объектов у их собственников или пользователей», - добавили в пресс-службе правительства Крыма.