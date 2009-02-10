Vanco отпугнули от Змеиного

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) приняла бы участие в освоении шельфа возле острова Змеиный, но, учитывая «ситуацию вокруг проекта разработки Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря, вряд ли какой-либо серьезный иностранный инвестор, включая нашу компанию, согласится участвовать в освоении новых месторождений на территории Украины».

Так агентству УНИАН в компании Vanco Prуckerchenska Ltd. ответили на вопрос о том, намерены ли они принять участие в освоении шельфа возле острова Змеиный.

Как отметили в Vanco, скорее всего, иностранные инвесторы уже в ближайшем будущем начнут соответствующие проекты разработки в сотрудничестве с Румынией. Реальность такова, подчеркивают в компании, что Украина не имеет ни технических, ни финансовых возможностей для самостоятельной разработки и добычи углеводородов на значительных глубинах в акватории Черного моря.

В Vanco также напомнили о конфликтной ситуации с украинским правительством, которое в прошлом году в одностороннем порядке вышло из Соглашения с Vanco International по распределению продукции (освоение Прикерченского участка).

«Приостановка правительством таких стратегически важных проектов, как проект освоения Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря нашей компанией, ухудшает инвестиционный климат, который так необходим для экономического развития страны. Добавьте сюда политическую нестабильность, пренебрежение правами инвесторов, политические амбиции – все это делает Украину крайне рискованной страной для инвестиций», - отмечают в Vanco.

«Тем не менее, мы намерены остаться на украинском рынке и если наш проект - освоение Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря компанией «Венко Прикерченская Лтд.» - будет успешным, то это станет позитивным сигналом для иностранных инвесторов, готовых вкладывать значительные средства в освоение новых месторождений», акцентируют в компании.

Оценивая перспективы шельфа возле о. Змеиный, в Vanco отметили, что акватория Черного моря, принадлежащая Украине, является одной из крупнейших неразработанных зон мира, богатых углеводородами. «Поскольку по своей геологической структуре данный район похож на бассейн Каспийского моря, который является основным регионом по добыче нефти и газа в мире, мы предполагаем, что украинская часть Черного моря с востока на запад имеет аналогичный потенциал. В этой связи, территория вокруг острова Змеиный не является исключением», - отметили в компании. В то же время, добавили в Vanco, о нефтегазовом потенциале данного района можно с уверенностью говорить только после проведения подробного геологического исследования.

Как сообщалось ранее, международный суд ООН в Гааге 3 февраля 2009 г. вынес ряд решений по прекращению украино-румынского спора о разграничении шельфа западной части Черного моря в районе о. Змеиный. Вынесение решения позволяет и Украине, и Румынии начать разведку на шельфе.

Среди перспективных нефтегазоносных структур полностью открытыми и разведанными являются расположенные в украинском секторе Одесская и Безымянная (к северо-востоку от острова) с небольшими по меркам Украины суммарными запасами более 70 млрд. куб. м газа. Еще одна, Десантная (юго-восток), уже подготовлена геологами к поисковому бурению.

Советник Президента и председателя Правления НАК «Нафтогаз Украины» Иван ДИЯК считает, что прогнозные запасы газа на украинской территории вблизи острова Змеиный составляют около 100 млрд. кубометров, а нефти – около 10 млн. тонн.

В СМИ называются следующие зарубежные компании, которые могут заинтересоваться разработкой шельфа возле о. Змеиный - OMV, Exxon Mobil, TotalFinaElf, ENI, «КазМунайГаз», которая владеет румынской нефтекомпанией Rompetrol, а также Shell Exploration.

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Vanco International Limited (Багамские о-ва), 100%-ная дочерняя компания Vanco Energy Company (США) в апреле 2006 г. была признана победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции (СРП), добыча которой будет вестись на шельфе Черного моря в пределах Прикерченского нефтегазоносного участка. В октябре 2007 г. Vanco International переуступила права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska, созданной в августе 2007 года.

Минприроды в декабре 2007 года выдало Vanco Prykerchenska лицензию на геологическое изучение, опытно-промышленную и промышленную добычу нефти, газа и газоконденсата в пределах Прикерченского участка, но уже в апреле 2008 г. Минприроды лицензию аннулировало.

21 мая 2008 г. Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции (распоряжением №740-р).

Сейчас в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.