Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) повышает тарифы на отдельные услуги.

Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном в «Урядовом курьере».

В частности, компания УМС повышает с 15 февраля на 22% стоимость платы за соединение (ПЗС) для всех абонентов (в случае наличия такой платы в тарифном пакете). Также компания повышает стоимость пересылки текстовых (SMS) сообщений до 0,39 грн. на телефоны операторов мобильной связи в Украине в 34 тарифных планах. Компания УМС также установила единую стоимость отправки SMS на номера операторов мобильной связи за рубежом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании УМС, указанные изменения тарифов связаны с тем, что компания «проводит реструктуризацию и приводит тарифы на SMS к одному уровню».

«При этом стоит отметить, что ряд SMS-ориентированных тарифов, а также стоимость отправки текстовых сообщений в рамках услуги «Моя Семья» остаются без изменений. Те же абоненты, для которых SMS является критически важной услугой , могут воспользоваться специальной услугой SMS-Пакет, которая позволяет снизить стоимость SMS до 7 коп. за сообщение», - отмечается в комментарии компании УМС.

Что касается платы за соединение, то она, по данным пресс-службы, «отсутствует при звонках внутри сети в наиболее популярном из наших пакетов «Супер МТС», ее также нет в большинстве тарифов для контрактных абонентов».

«Поэтому данная коррекция не затронет наибольшее количество наших абонентов. При этом ПЗС по-прежнему останется одной из самых низких на рынке Украины», - говорится в сообщении УМС.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,103 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2007 год составила 1,608 млрд.долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 91,33 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.