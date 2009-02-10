Занимательная математика: 46-я сессия пройдет раньше 45-й

Внеочередная, 45-я сессия городского совета Симферополя, открытая в 12 часов 10 февраля, перенесена на 12 февраля.

На сегодняшней сессии планировалось принять бюджет Симферополя на 2009 год, но за рассмотрение вопроса не проголосовало необходимое количество депутатов.

Предложение о переносе сессии внес секретарь горсовета Владимир БЛИНОВ, сообщила УНИАН-Крым по телефону сотрудница мэрии.

Внеочередную сессию решили перенести на 12 февраля, на 15.00. Напомним, на 12 февраля, на 10.00, назначена еще одна внеочередная сессия, в повестке дня которой, в частности, есть вопрос о кадровых изменениях в составе земельной комиссии горсовета (эта сессия инициирована симферопольским депутатом Борисом ФРОТМАНОМ и его союзниками).

«Таким образом, внеочередная, 46-я сессия пройдет в 10 часов, а внеочередная, 45-я сессия – в 15 часов», – отметили в мэрии.

Кроме того, сотрудница мэрии сообщила, что 16 депутатов горсовета, поддерживающих политику мэра Геннадия БАБЕНКО, решили создать депутатскую группу «Регионы» в составе фракции «Блок "За Януковича!"». Депгруппу возглавила Людмила ПЫХТЕЕВА.

Вместе с тем, секретарь горсовета заявил, что эта депгруппа в составе фракции не может быть зарегистрирована. По словам В.БЛИНОВА, группа «Регионы» может зарегистрироваться только в случае выхода ее членов из состава фракции «Блок "За Януковича!"».