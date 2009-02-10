ГАИ проверит состояние автобусов и маршруток Крыма

С 12 по 28 февраля сотрудники Госавтоинспекции проведут на территории Крыма операцию «Перевозчик-2009».

В ходе операции у водителей общественного транспорта проверят документы на право перевозки людей, исправность автобусов. При выявлении на маршруте технически неисправных автобусов, согласно ст. 37 Закона Украины «О дорожном движении», эксплуатация транспортного средства будет запрещена, а водителя привлекут к административной ответственности, сообщили в пресс-службе крымского управления ГАИ.

При проверке технического состояния маршрутных такси и автобусов сотрудники Госавтоинспекции обратят особое внимание на исправность запасного выхода в транспорте, укомплектованность огнетушителями, на факты установления дополнительных пассажирских мест и баллонов для работы на газовом топливе.

Помимо этого, в ходе операции «Перевозчик-2009» будет организована проверка соблюдения водителями Правил дорожного движения. «В случае выявления грубых нарушений ГАИ подготовит представления для лишения перевозчиков лицензий на право осуществлять пассажирские перевозки», - говорится в сообщении.