Два пенсионера госпитализированы после отравления угарным газом

Пожилые женщина и мужчина доставлены в больницу в результате отравления угарным газом в пгт Ленино в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, несчастный случай произошел накануне из-за закрытой заслонки печного отопления.

Женщина, 1936 года рождения, с диагнозом «отравление угарным газом» доставлена в реанимационное отделение Ленинской центральной больницы, мужчина, 1928 года рождения, – в терапевтическое отделение.