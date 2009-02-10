Два пенсионера госпитализированы после отравления угарным газом
09:11, 10 февраля 2009Крым
0 0
Женщина находится в реанимации
Пожилые женщина и мужчина доставлены в больницу в результате отравления угарным газом в пгт Ленино в Крыму.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, несчастный случай произошел накануне из-за закрытой заслонки печного отопления.
Женщина, 1936 года рождения, с диагнозом «отравление угарным газом» доставлена в реанимационное отделение Ленинской центральной больницы, мужчина, 1928 года рождения, – в терапевтическое отделение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter