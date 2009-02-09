Иностранных войск на территории Украины быть не должно - Ющенко

Территория Украины должна быть свободна от любой иностранной армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, не связаны ли газовые договоренности Украины и России с продлением сроков пребывания Черноморского флота России на территории нашего государства.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что Конституция Украины запрещает размещение иностранных войск на территории Украины. «Мы говорим, что, в соответствии с Конституцией, не будут в Украине размещаться ни российские войска, ни любой другой страны или блока», – отметил Президент.

«Мы должны иметь самодостаточную национальную армию, – отметил глава государства. – Мы должны интегрироваться в международные проекты безопасности. Мы не должны акцептировать любое решение по размещению на нашей территории иностранных войск».

«С каждым месяцем, с каждым годом мы подходим к тому времени, когда иностранные войска будут выведены с нашей территории. Мы подтверждаем обязательства, которые взяла Украина до 2017 года о пребывании Черноморского флота России. Мы исходим из того, что российская сторона воспринимает те обстоятельства как добрый жест украинской нации, чтобы подготовиться к выведению флота», – сказал Президент, добавив, что на подготовку к выведению флота нужно определенное время.

В.ЮЩЕНКО считает, что у российской стороны достаточно времени до 2017 года, чтобы вывести флот из Севастополя.