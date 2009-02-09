12 тысяч литров вина изъяли в Крыму

Около 12 тысяч литров вина изъяли сотрудники налоговой милиции в Судаке (Крым), в трех магазинах предприятия, у которого не было лицензии на право осуществления оптовой торговли алкогольными напитками.

"Установлен факт осуществления оптовой торговли алкогольными напитками через сеть объектов розничной торговли, принадлежащих предприятию, без наличия лицензии", - говорится в сообщении пресс-группы Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

В трех магазинах изъято около 12 тысяч литров вина на сумму предварительной оценки около 188 тысяч гривен.

Материалы по данному факту будут переданы в суд для принятия решения.