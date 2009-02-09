Если бы выборы Президента прошли в воскресенье (опрос)

21,2% украинцев готовы поддержать лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента Украины, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией Research & Branding Group, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

На втором месте идет лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, за которую готовы проголосовать 17,7% опрошенных.

11% украинцев готовы поддержать на президентских выборах экс-председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

За действующего председателя парламента Владимира ЛИТВИНА и лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО на выборах Президента готовы проголосовать по 4,5% респондентов.

Вместе с тем нынешнего главу государства Виктора ЮЩЕНКО готовы поддержать 2,3% опрошенных.

Против всех проголосовали бы 13,6%, не пойдут на выборы 10,2%, не смогли ответить - 8,3%.

В целом было опрошено 2077 респондентов во всех регионах страны, погрешность выборки составляет 2,2%.