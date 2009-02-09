Россию Крым сейчас не волнует, уверен Шеварднадзе

Экс-министр иностранных дел CCCР, бывший президент Грузии Эдуард ШЕВАРНАДЗЕ считает причиной особого интереса Российской Федерации к Абхазии – стремление найти выход к Черному морю.

Об этом политик заявил в эксклюзивном интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

В частности, на реплику журналиста «эксперты предсказывают, что РФ попытается спровоцировать военный конфликт в Крыму по грузинскому сценарию» Э.ШЕВАРНАДЗЕ сказал, что «крымский вопрос Россию сейчас уже не особенно волнует».

«Во времена СССР Россия пользовалась портами в Одессе, Севастополе и Ильичевске. Потом она потеряла эти порты и стала искать выходы к Черному морю. Именно в этом заключается причина особого интереса РФ к Абхазии. Сейчас в Очамчире строится морская база, а в Гудауте – авиационная. Можно сказать, Россия решила свою проблему. А значит, крымский вопрос ее сейчас уже не особенно волнует», – сказал бывший президент Грузии.