Трех крымчан осудили за кладбищенский вандализм

Трое жителей Симферополя, которые повалили кресты и повредили надгробия на кладбище в селе Мирное, а свои действия записали на видеокамеру мобильного телефона, осуждены за хулиганство и надругательство над могилами.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, акт вандализма был совершен почти год назад, в ночь накануне 8 марта.

Прокуратура полностью доказала вину обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.296 и ст.297 Уголовного кодекса Украины.

За хулиганство и надругательство над могилами 23-летний крымчанин с высшим образованием приговорен к двум годам лишения свободы, двое других молодых людей (21 год и 20 лет) – к ограничению свободы.

Апелляционный суд Крыма по жалобам осужденных пересмотрел приговор Симферопольского районного суда, но оставил его без изменений.