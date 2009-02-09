В Крыму разоблачили чиновников одного из поссоветов

В Крыму правоохранители разоблачили чиновников одного из поселковых советов, которые в нарушение требований Закона Украины “Об аренде государственного и коммунального имущества” в 2006 году заключили с обществом с ограниченной ответственностью договор о предоставлении в аренду с правом последующего выкупа котельной и газгольдера.

Как сообщает сегодня пресс-служба МВД Украины, действия должностных лиц нанесли поссовету убытки на сумму более 331 тыс. грн.

Прокуратурой возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).