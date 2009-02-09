Частники попались на незаконном вылове рыбы в Азовском море
12:00, 09 февраля 2009Крым
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Прокуратура возбудила дело
В Крыму работников сельскохозяйственного рыболовецкого частного предприятия обвиняют в незаконном вылове рыбы в акватории Азовского моря.
Как сообщает сегодня пресс-служба МВД Украины, работники предприятия в прошлом году нанесли государству убытки на сумму 174,7 тысяч гривен.
Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
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