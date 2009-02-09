Грач: из-за новой спутницы Симоненко по коммунистам будут бить

Член КПУ, народный депутат Леонид ГРАЧ опровергает информацию о готовящейся в ближайшее время смене руководителя Компартии Петра СИМОНЕНКО.

Об этом он заявил в интервью газете «Дело» (№15 (768) от 9 февраля).

«Почему кто-то считает, что будет смена лидера? Партия не собирается никого менять. Будем придерживаться принципа: за одного битого семь небитых дают», - сказал Л.ГРАЧ.

При этом он опроверг слухи, что сам хочет заменить П.СИМОНЕНКО на посту лидера КПУ. «…Я и так лидер партии. Как личность я востребованный человек. А быть формальным лидером нет желания. Если бы я этого хотел, то мог бы стать им уже давно», - сказал он.

Л.ГРАЧ считает, что ситуация, возникшая вокруг личнойспу жизни П.СИМОНЕНКО, нанесла значительный удар по имиджу партии. «Петру Николаевичу необходимо серьезно задуматься обо всем: о семье, о жизни, которую он прожил с семьей. И в том числе о том, что рассказывает его новая спутница Оксана в интервью СМИ. Своими рассказами она нанесла больше вреда, нежели другие информационные сообщения. Сегодня по партии будут бить. Ведь мы стоим не только на идеологических принципах, но и позициях высокой морали. А после этого случая очень трудно будет нам судить кого-то другого», - сказал он.

Как сказал Л.ГРАЧ, в провокациях относительно П.СИМОНЕНКО обвиняют и его. «В связи с этим уже сегодня пытаются и меня обвинить в черт знает каких грехах. В том числе есть утверждения, что чуть ли не я спровоцировал это событие», - сказал он.

*** Л.ГРАЧ - лидер коммунистов Крыма.