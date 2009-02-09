Один человек погиб и трое травмированы в ДТП в Крыму

Один человек погиб и трое получили травмы в результате опрокидывания автомобиля в Евпатории (Крым).

Как сообщает сегодня пресс-служба Управления Госавтоинспекции Крыма, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 февраля около 4-х часов утра.

Водитель «Опеля» не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего машина врезалась в бордюр и перевернулась.

В автоаварии погиб водитель легковушки – евпаториец, 1991 года рождения.

Травмированы пассажиры «Опеля»: две девушки (1990 и 1991 годов рождения) и парень (1992 года рождения), – все жители Евпатории.