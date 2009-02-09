Один человек погиб и трое травмированы в ДТП в Крыму
11:23, 09 февраля 2009Крым
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Opel врезался в бордюр и перевернулся
Один человек погиб и трое получили травмы в результате опрокидывания автомобиля в Евпатории (Крым).
Как сообщает сегодня пресс-служба Управления Госавтоинспекции Крыма, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 февраля около 4-х часов утра.
Водитель «Опеля» не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего машина врезалась в бордюр и перевернулась.
В автоаварии погиб водитель легковушки – евпаториец, 1991 года рождения.
Травмированы пассажиры «Опеля»: две девушки (1990 и 1991 годов рождения) и парень (1992 года рождения), – все жители Евпатории.
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