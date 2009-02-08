Погода в Крыму на 9-10 февраля
10:00, 08 февраля 2009Крым
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Синоптики обещают дожди, грозы
В понедельник, 9 февраля, в Крыму дождь, местами сильный, местами грозы.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла. Ветер южный, 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.
Во вторник на крымском полуострове, по прогнозам синоптиков, также пройдут дожди.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла. Ветер восточный, 7-12 м/с. Местами порывы ветра до 15-20 м/с.
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