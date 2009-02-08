Мужчина задохнулся выхлопными газами в гараже

В крымском городе Красноперекопск мужчина погиб в собственном гараже из-за отравления выхлопными газами автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, несчастный случай произошел на территории гаражного кооператива «Сигнал».

Тело мужчины, 1978 года рождения, обнаружили в гараже в субботу.