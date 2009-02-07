Из-за кризиса треть украинцев экономит на питании

В связи с экономическим кризисом большинству украинцев пришлось ограничить свои расходы, а трети - экономить на питании.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Национальным институтом стратегических исследований с 28 января по 3 февраля, представленные на пресс-конференции в УНИАН директором Национального института стратегических исследований Юрием РУБАНОМ.

Так, 69,3% респондентов заявили, что их семьям пришлось ограничить свои расходы в результате экономического кризиса, 19,8% опрошенных ответили, что не ограничили затраты, 10,9% колебались с ответом.

На вопрос: «Приходится ли Вашей семье экономить на питании в результате экономического кризиса?», 32,8% граждан ответили утвердительно, 49,6% – отрицательно, 17,6% – затруднялись с ответом.

Кроме того, на вопрос «Почувствовали ли Вы или кто-то из Вашей семьи задержки с выплатой зарплат, пенсий, социальной помощи в декабре 2008 – январе 2009 года?», 39,5% опрошенных ответили утвердительно, 59,4% – отрицательно, 1,1% – затруднялись с ответом.

16,6% респондентов сказали, что в декабре 2008 – январе 2009 года потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск, 83,2% – не столкнулись с такими проблемами в этот период времени, 0,2% – затруднялись с ответом.

На вопрос: «Страдали ли Вы или кто-то из Вашей семьи из-за отключения тепла, света, горячей воды, газа в течение последних двух месяцев?», 37,9% ответили утвердительно, 51,5% – отрицательно, 10,6% респондентов затруднялись с ответом.

Всего опрошено 2012 респондентов во всех областях Украины, АР Крым и городе Киеве. Погрешность выборки составляет 2,3%.