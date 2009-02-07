Маршруточники Керчи хотят брать с пассажиров три гривны за проезд
13:48, 07 февраля 2009Крым
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Заявка рассматривается мэрией
Перевозчики Керчи подали заявку на увеличение стоимости проезда. Фигурирует цифра 3 гривны с человека.
Частники мотивируют необходимость повышения тарифов на услуги скачком цен на все товары и услуги, в том числе повышением цены на газ и топливо.
Как сообщает портал Керчь - этой мой город , в отделе транспорта исполкома подтвердили получение документов от перевозчиков.
Специалисты проверяют цифры и расчеты.
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