Маршруточники Керчи хотят брать с пассажиров три гривны за проезд

13:48, 07 февраля 2009
Крым
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Заявка рассматривается мэрией

Перевозчики Керчи подали заявку на увеличение стоимости проезда. Фигурирует цифра 3 гривны с человека. 

Частники мотивируют необходимость повышения тарифов на услуги скачком цен на все товары и услуги, в том числе повышением цены на газ и топливо.

Как сообщает портал Керчь - этой мой город , в отделе транспорта исполкома подтвердили получение документов от перевозчиков.

Специалисты проверяют цифры и расчеты.

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