Маршруточники Керчи хотят брать с пассажиров три гривны за проезд

Перевозчики Керчи подали заявку на увеличение стоимости проезда. Фигурирует цифра 3 гривны с человека.

Частники мотивируют необходимость повышения тарифов на услуги скачком цен на все товары и услуги, в том числе повышением цены на газ и топливо.

Как сообщает портал Керчь - этой мой город , в отделе транспорта исполкома подтвердили получение документов от перевозчиков.

Специалисты проверяют цифры и расчеты.