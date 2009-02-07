По Симферополу разгуливала волчица

В одном из густонаселенных районов Симферополя бойцы Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций поймали волчицу.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, волчицу обнаружили 6 февраля, около 23.00.

Спасатели МЧС Киевского района Симферополя обратили внимание на животное, которое бежало по улице, бросаясь в сторону от автомобилей и постоянно озираясь. Оказалось, что по улице гуляет волк. Спасатели заманили животное на территорию части и закрыли там.

Сегодня утром бойцы МЧС вызвали к себе директора Симферопольского зоопарка. Уколов волчицу снотворным, ее «отвезли на новое место жительства». В настоящее время животное находится под наблюдением.

«По словам директора Симферопольского зоопарка Алексея КАМЕНЦЕВА, есть несколько версий, как зверь оказался в городе. По одной из них – волчица могла убежать от своих хозяев, которые занимаются разведением бойцовских пород собак, либо она зашла из леса, что крайне не свойственно для волков», – говорится в сообщении.