В 5 раз подорожает земля в Ялте

С 1 апреля в Ялте вводятся новые ставки арендной платы за землю и ставки земельного налога. Налог планируется увеличить в 5,27 раза.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ялты, решение о повышении платы за землю будет рассматриваться только на мартовской сессии горсовета, но от представителей местной власти уже сейчас прозвучало предупреждение – ставки будут повышены.

Новые ставки будут введены в соответствии с требованием законодательства Украины, кроме того – это один из двух оставшихся реальных направлений по наполнению доходной части городского бюджета.

«Город сегодня имеет 180 земельно-оценочных районов и 22 экономико-планировочных зоны. По каждой зоне и району подход дифферинцированный. В среднем коэффициент увеличения 1 м2 – 5,27, то есть налог увеличивается в 5,27 раза. Мы прогнозируем получить 75 млн. грн. в год, а получали прежде 33 млн. грн. в городской бюджет – плата за землю и аренду земли», – отметил начальник управления экономики горисполкома Владимир КОВАЛЬ.

Существующим законом Украины предусматривается, что денежная оценка земли действует сроком на 7-10 лет. Последняя нормативно-денежная оценка земли в Ялте проводилась в 1998 году, то есть 10 лет уже истекли.