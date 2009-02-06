Прокуратура собрала уже 19 томов по делу о взрыве в пятиэтажном доме в Евпатории

Прокуратура Крыма собрала 19 томов материалов по уголовному делу о взрыве в жилом пятиэтажном доме в Евпатории.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствием выдвинуто и отрабатывается несколько версий трагедии. «На сегодня следствие по делу продолжается, предпринимается весь комплекс предусмотренных законодательством мер, направленных на установление обстоятельств трагедии. В целом все материалы уголовного дела уже составили 19 томов», - говорится в сообщении.

В качестве свидетелей допросили более 500 человек. «Это работники подразделений МЧС, РЭС, управления газового хозяйства, отдела коммунального хозяйства, которые прибыли на место сразу после трагедии, жители пострадавшего дома и их родственники, жители соседних домов, работники коммунального предприятия «Жилищник-1» и Евпаторийского горисполкома», - сообщает прокуратура Крыма.

Назначены 43 экспертизы. «Продолжается проведение экспертиз: взрывчатых веществ, комплексных судебно-технической и химической, трассологической, строительной, взрывотехнической, экспертизы причин и последствий нарушений техники безопасности жизнедеятельности и здравоохранения, судебно-медицинских», - говорится в сообщении.

Кроме того, проверяются выводы профессора Владимира ЗАХМАТОВА, составленные в рамках работы временной комиссии городского совета Евпатории (УНИАН: профессор, доктор технических наук в области физики горения и взрыва, технологии взрывчатых веществ и боеприпасов В.ЗАХМАТОВ считает, что причиной взрыва в доме в Евпатории было бризантное взрывчатое вещество, а эпицентр взрыва находился в районе второго этажа хрущевки, а не в подвале).

Надзорное ведомство сообщает, что «проверка заявлений об оказании давления на обвиняемых не установила подобных фактов».

Прокуратура проверяет заявление официального защитника одного из обвиняемых о препятствовании посторонними лицами его законной деятельности.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря 2008 года. Разрушен первый и второй подъезды, поврежден третий подъезд дома. Вследствие трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Прокуратура Крыма по факту взрыва дома в Евпатории возбудила два уголовных дела, они объединены в одно производство. Задержаны, а затем арестованы судом трое обвиняемых: директор коммунального предприятия «Жилищник-1», мастер технического участка и газоэлектросварщик. В подвальном помещении дома находилась слесарная мастерская предприятия «Жилищник-1», где хранились баллоны с кислородом и газовой смесью.