Транспортный сбор привяжут к возрасту автомобиля

Правительство предлагает ввести коэффициент транспортного сбора в зависимости от возраста автомобиля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала сегодня по результатам совещания с представителями украинского совета автомобилистов.

По заявлению премьера, для автомобилей старше 7 лет предлагается ввести коэффициент 0,7; старше 10 лет – 0,6; старше 15 – 0,5.

В ответ на просьбу автомобилистов вернуть размер транспортного сбора, который действовал в 2008 году, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что это сделать невозможно. При этом она отметила, что новый размер сбора был согласован с автомобилистами, и действующий закон в текущем году не может быть отменен, в том числе и потому, что нужно обеспечить поступления средств для ремонта дорог.

Напомним, в конце 2008 года Верховная Рада приняла закон, который увеличивает налог с владельцев транспортных средств, в частности при первой регистрации, в 5-10 раз.

5 февраля автомобилисты провели акцию протеста против увеличения ставок транспортного сбора.

В ответ правительство подготовило законопроект, который предусматривает сокращение транспортного сбора на автомобили с объемом двигателя от 2,2 до 3 литров.

В частности, транспортный сбор на автомобили с объемом двигателя от 2201 куб. см до 2500 куб. см планируется сократить с 75 до 20 грн. за 100 куб. см, на автомобили с объемом двигателя от 2501 куб. см до 3000 куб. см – с 75 до 50 грн. за 100 куб. см, на машины с объемом двигателя от 3001 и выше – с 120 до 80 грн. за 100 куб. см. При этом для автомобилей старше 8 лет в категориях объема двигателя от 2500 до 3000 куб. см, а также от 3001 куб. см и выше будет использоваться ставка по коэффициенту 0,7, то есть владельцы таких машин будут платить 70% от размера установленной ставки.

Председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра КУЖЕЛЬ заявляла, что в 2010 году транспортный сбор с автовладельцев будет замещен налогом при покупке автомобильного топлива.

«Мы договорились с Министерством финансов, что мы до июля подготовим законопроект о переходе на налогообложение при покупке бензина, чтобы действительно был справедливый налог, чтобы его платил тот, кто ездит», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Председатель Госкомпредпринимательства рассчитывает, что соответствующий законопроект будет поддержан Верховной Радой, и с 2010 года налог на покупку автомобильного топлива заменит транспортный сбор.

В свою очередь министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает целесообразным введение налога на прицепы и полуприцепы. «Поскольку использование прицепов и полуприцепов является самой серьезной причиной разрушения наших дорог. Нагрузка на ось должна определять, сколько ты должен платить», - сказал министр.