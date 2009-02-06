Для утверждения авторитаризма Тимошенко условия сформировались?

В Украине сформировались условия для утверждения авторитаризма премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ сегодня на пресс-конференции.

Политолог, в частности, прокомментировал события вокруг неудачной попытки выразить в Верховной Раде недоверие правительству, происходившие 5 февраля.

А.ЕРМОЛАЕВ обратил внимание на то, что в ситуации, когда готовился и заслушивался отчет правительства, Президент В.ЮЩЕНКО не проявил достаточной твердости. Также, по мнению эксперта, “так называемые, “новые лидеры”, относительно которых было много ожиданий, – Арсений ЯЦЕНЮК и Анатолий ГРИЦЕНКО – были “в кустах”, оппозиционер Виктор ЯНУКОВИЧ – в меньшинстве”.

Позицию же других представителей украинской политической элиты вообще не стоит комментировать, считает А.ЕРМОЛАЕВ.

По его мнению, в этой ситуации возможные настроения в парламенте распределились в пользу сильного.

"В Украине сформировались условия для авторитаризма... Сильной оказалась ТИМОШЕНКО. Ей даже ничего не нужно говорить. А поэтому нет смысла анализировать ее месиджи, ведь там больше эмоций, чем рациональных рассуждений. Но энергетика, харизма привели к смене майки лидера, что вчера и было оформлено", - констатировал политолог.

Вместе с тем, А.ЕРМОЛАЕВ прогнозирует, что в феврале в государстве будет продолжаться инерционное развитие социального протеста, кульминация которого ожидается в начале марта.

В связи с этим политолог предположил, что в дальнейшем главная “политическая битва” развернется между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьером Ю.ТИМОШЕНКО “за статус более виноватого за неприятности в экономике”.

"Учитывая возможность команды ТИМОШЕНКО работать на опережение, я думаю, что Украину ожидает очень жесткий информационный февраль. Разворачивается борьба за настроения растущего социального протеста. Кто виноват, куда ехать автомобилям?", - отметил политолог.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 февраля отказалась выразить недоверие правительству. За принятие соответствующего проекта постановления, внесенного депутатами от фракции Партии регионов, проголосовали 203 народных депутата из 228, зарегистрированных в сессионном зале.