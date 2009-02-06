В Крыму зафиксировано 1576 оползневых процессов
14:54, 06 февраля 2009Крым
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20% инженерных укреплений разрушены
В Крыму зафиксировано 1576 оползневых процессов.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму Сергей ШАХОВ, информирует пресс-служба Главка.
«Из существующих на полуострове инженерных укреплений 20% сооружений разрушены, 35% – находятся в крайне неудовлетворительном состоянии», – отмечается в сообщении.
При этом, добавили в МЧС, мероприятия по инженерной защите Крыма государственнй бюджет не финансирует.
Крымские спасатели считают, что проблема оползней требует безотлагательного решения.
Как сообщаллось, по данным службы автомобильных дорог автономии, в Крыму 232 кадастровых оползня разрушают автодороги.
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