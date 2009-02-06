697 человек погибли за год в Крыму в результате ЧС и ЧП
14:03, 06 февраля 2009Крым
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МЧС подвело итоги работы
На территории Крыма в 2008 году 697 человек погибли и 1238 – пострадали в результате 21-ой чрезвычайной ситуации и 2377-ми чрезвычайных происшествий.
Об этом сообщалось на расширенном республиканском итоговом совещании крымского управления МЧС.
Бойцам МЧС удалось спасти 501 человека.
"По сравнению с 2007 годом количество ЧС, а также погибших и пострадавших на них, уменьшилось на 4%", - отмечается в сообщении пресс-службы крымского Главка МЧС.
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