697 человек погибли за год в Крыму в результате ЧС и ЧП

На территории Крыма в 2008 году 697 человек погибли и 1238 – пострадали в результате 21-ой чрезвычайной ситуации и 2377-ми чрезвычайных происшествий.

Об этом сообщалось на расширенном республиканском итоговом совещании крымского управления МЧС.

Бойцам МЧС удалось спасти 501 человека.

"По сравнению с 2007 годом количество ЧС, а также погибших и пострадавших на них, уменьшилось на 4%", - отмечается в сообщении пресс-службы крымского Главка МЧС.