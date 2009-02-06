В Крыму закрыли два подпольных бетонных цеха

В Крыму сотрудники налоговой милиции выявили и пресекли деятельность двух подпольный цехов по изготовлению и реализации бетонных изделий.

Как сообщает пресс-служба Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, цеха располагались в Алуште и Феодосии.

Цех, работавший без разрешительных документов в Алуште, специализировался на производстве тротуарной плитки, шлакоблоков и плит ограждения. По результатам проведенной проверки налоговая изъяла у подпольщиков бетономешалки, готовые к реализации изделия и другие товарно-материальные ценности.

В Феодосии «подпольщики» выпускали как тротуарную плитку, так и еврозаборы, работал цех без разрешительных документов. Налоговики изъяли бетонные панели для заборов, железобетонные столбы и тротуарную плитку.

Материалы по каждому из фактов будут переданы в суд для принятия решения.