Всемирный конгресс крымских татар пройдет 19-22 мая в Крыму.

Такое решение было принято на втором заседании организационного комитета по подготовке и проведению конгресса, сообщает пресс-служба крымскотатарского Меджлиса.

Члены оргкомитета единогласно поддержали предложение о проведении торжественного открытия конгресса в Бахчисарае, пленарных заседаний – в Симферополе, секционных заседаний - в Белогорске, Джанкое, Евпатории, Симферополе и Судаке.

Как сообщалось, решение о проведении Всемирного конгресса было принято в декабре 2007 года на Курултае (национальном съезде) крымских татар. Ожидалось, что конгресс крымских татар пройдет в 2008 году, потом его решили перенести на май 2009 года.

Сейчас население Крыма составляет более 1,9 млн. человек, из них около 13% – крымские татары.