Жители Алушты повредили памятник средневековья

Прокуратура Алушты возбудила уголовное дело по факту незаконного строительства на территории памятника средневековья – крепости Алустон.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, местные жители проложили прямо на руинах древних построек забор вокруг своих сооружений. Таким образом, отметили в прокуратуре, они нанесли убытки государству на сумму свыше 100 тысяч гривен.

Действия нарушителей квалифицированы по ч.3 ст.197-1 и ч.2 ст.298 Уголовного кодекса Украины – самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке, повреждение памятника истории.

***Крепость Алустон была построена в VI ст. византийцами.