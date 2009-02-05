В пятиэтажке в Евпатории взорвался не газ – независимый эксперт

Причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме в Евпатории было бризантное взрывчатое вещество, считает профессор, доктор технических наук в области физики горения и взрыва, технологии взрывчатых веществ и боеприпасов Владимир ЗАХМАТОВ. Такое мнение он выразил сегодня в интервью корреспонденту УНИАН.

В январе городской совет Евпатории пригласил В.ЗАХМАТОВА в качестве независимого эксперта для установления причин катастрофической чрезвычайной ситуации, которая унесла жизни 27-ми человек. Физик по итогам работы в Евпатории подготовил экспертное заключение. Оно передано евпаторийским депутатам и уже поступило в прокуратуру Крыма.

Напомним, 27 января правительственная комиссия по расследованию причин взрыва дома в Евпатории завершила работу и передала свое заключение в Генеральную прокуратуру. Комиссия считает, что взрыв произошёл из-за утечки кислорода и газовой смеси из баллонов, которые хранились в подвале пятиэтажки. По данным главы комиссии, первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА, в результате расчистки завалов было обнаружено 11 баллонов: 5 – с кислородом и 6 – с газовой смесью для проведения сварочных работ. При этом содержимое трёх из обнаруженных баллонов не имело украинской сертификации, которое давало бы право использовать газовую смесь во время сварочных работ.

В.ЗАХМАТОВ же считает, что причиной произошедшего был не взрыв газовоздушной смеси, а взрыв взрывчатого вещества. «Я считаю, что это не взрыв газа», – сказал эксперт. На это указывает характер разрушений: при взрыве газа стены дома должны были бы обрушиться без дробления, тогда как в евпаторийской пятиэтажке произошло массовое дробление конструкций. «Массовое дробление строительных конструкций характерно именно для высокоскоростной взрывной волны, – подчеркнул В.ЗАХМАТОВ. – Около одной опорной стены срезано всё как ножом. Разрушена одна опорная стенка полностью. Я думаю, что заряд (взрывчатого вещества) находился недалеко от этой опорной стенки, и все промежуточные перегородки между двумя другими опорными стенками были разрушены, и здание осело».

По мнению физика, эпицентр взрыва находился не в подвале, а на уровне второго этажа. «По характеру разрушений стен, которые остались, я считаю, что он (заряд) находился в какой-то из квартир на втором этаже», – сказал инженер-технолог по взрывчатым веществам и снаряжению боеприпасов.

По данным В.ЗАХМАТОВА, заряд был, ориентировочно, от 30-ти до 60-ти килограммов. «Я считаю, что это мог быть тротил или гексоген», – сказал профессор, при этом он не исключил, что это могло быть и другое взрывчатое вещество. Какое именно вещество привело к трагедии – трудно установить, для этого нужно иметь результаты физико-химической экспертизы. «А я сомневаюсь в том, что они есть. Почему? Хорошо брать экспертизы – они называются «смывы» – то есть, например, при взрыве устоял какой-то фрагмент стены недалеко от того места, где находилось взрывчатое вещество, с него берется смыв и химическим анализом устанавливается вид взрывчатого вещества. А тут весь дом-то (имеется в виду – подъезды дома) обрушился, то есть та комната, где находилось взрывчатое вещество, она где-то в середине или близко к середине завала (была). Как там найдешь эти фрагменты!», - пояснил доктор технических наук.

В.ЗАХМАТОВ полагает, что взорвалось «ворованное взрывчатое вещество», которое незаконно хранилось в одной из квартир пятиэтажки. «А когда взрывчатые вещества хранят в жилом доме, то всегда – рано или поздно – случаются вот такие происшествия. Всегда! Это неизбежно!», – подчеркнул эксперт. В.ЗАХМАТОВ добавил, что у него как у члена нескольких антитеррористических организаций, вызывает беспокойство «слабый контроль за хранением взрывчатых веществ и боеприпасов в Украине и свободное хождение взрывчатых веществ».

Эксперт также сказал: «Я сделал своё заключение на базе того, что видел я, и у меня нет причин в нем (заключении) сомневаться. При этом мое мнение, что это было взрывчатое вещество, подтверждают зарубежные эксперты, с которыми я контактирую, работаю».

Пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА сообщила корреспонденту УНИАН, что в настоящий момент следователи изучают независимое экспертное заключение, сделанное В.ЗАХМАТОВЫМ.

Также Н.БОЯРКИНА подчеркнула, что следствие ожидает результатов судебной экспертизы, которая была назначена сразу после взрыва. «Специалисты должны сказать следствию, что там на самом деле произошло, где и как. Пока проводятся экспертизы, выводов окончательных нет», - отметила пресс-секретарь прокурора Крыма.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря 2008 года. Разрушены первый и второй подъезды, пострадал третий подъезд дома. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Сразу после взрыва прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины по факту неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, повлекшего тяжелые телесные повреждения и гибель людей. 28 декабря крымской прокуратурой дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.367 УК Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия), которое объединено в производство с ранее возбужденным делом. По подозрению в совершении преступления в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны директор коммунального предприятия «Жилищник-1», мастер технического участка и газоэлектросварщик. В подвальном помещении дома находилась слесарная мастерская предприятия «Жилищник-1», где были найдены баллоны.