«Артек» возобновит работу 23 февраля

Международный детский центр «Артек» (Большая Ялта, Крым) планирует принимать детей с 23 февраля.

С 23 февраля детский центр собирается начать первую смену. Она будет продолжаться 21 день.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

За счет средств государственного бюджета страны в 2009 году планируется оздоровить в центре «Артек» и Украинском государственном центре «Молодая гвардия» почти 28 тысяч детей льготных категорий (детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из многодетных семей, детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, талантливых детей, юных победителей всеукраинских конкурсов).