«Артек» возобновит работу 23 февраля
19:32, 05 февраля 2009Крым
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Смена будет продолжаться 21 день
Международный детский центр «Артек» (Большая Ялта, Крым) планирует принимать детей с 23 февраля.
С 23 февраля детский центр собирается начать первую смену. Она будет продолжаться 21 день.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.
За счет средств государственного бюджета страны в 2009 году планируется оздоровить в центре «Артек» и Украинском государственном центре «Молодая гвардия» почти 28 тысяч детей льготных категорий (детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из многодетных семей, детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, талантливых детей, юных победителей всеукраинских конкурсов).
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