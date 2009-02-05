50 машин блокировали центр Севастополя

В Севастополе автомобилисты протестуют против повышения транспортного сбора.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции принимают около 50 авто из 104 тыс. зарегистрированных транспортных средств.

На «протестных» автомобилях, которые медленным ходом совершают движение по центральному городскому кольцу, приклеены листы с надписями «Нет грабительскому транспортному сбору!», а также содержатся требования не увеличивать таможенные пошлины для не новых автомобилей, отменить временные регистрационные талоны. На всех площадях и улицах центрального городского кольца работают усиленные наряды отдела ГАИ УМВД Украины в городе Севастополе.

Как сообщил УНИАН начальник отдела транспорта и связи городской государственной администрации Александр ПАХОМОВ, по имеющейся у него информации, в акции не принимают участие автоперевозчики, водители маршрутных транспортных средств, профсоюзы автомобилистов. По утверждению представителя исполнительной власти города, примерно 10 авто-участников акции - с объемом двигателя более 3 тыс. куб.см., и около 40 - «далеко не новые транспортные средства».

Как считает начальник отдела, «акция эта не совсем уместна, тем более, что, как известно, правительство уже разработало изменения в сторону снижения ставок транспортного сбора, и окончательно этот вопрос должен быть решен на одном из ближайших заседаний парламента». Кроме того, как сказал А.ПАХОМОВ, «в час пик она блокирует движение в центре города, поскольку участники акции едут по кольцу с пониженной скоростью, за ними выстраивается огромное количество автомобилей. К тому же, они устраивают такие себе театральные сценки: показывают, что якобы сломалась машина, и выстраивается целая вереница».

По словам А.ПАХОМОВА, «ГАИ подготовилась к этой акции, везде выставлены посты, и там, где происходят вот такие театральные шоу, фиксируют это на камеры, предупреждают водителей, что это является нарушением, зачитывают соответствующие статьи законов. Ведь это же не чьи-то личные дороги, и при чем здесь другие участники дорожного движения». По мнению начальника отдела, для выражения протеста существуют цивилизованные формы, то есть, можно было прийти к зданиям местных органов власти и передать свои требования для их последующей передачи в Кабинет министров и Верховную Раду, как это многие и делают.

По информации А.ПАХОМОВА, в Севастополе изменения ставок транспортного сбора коснулись примерно 5% владельцев транспортных средств.