Автомобилисты Крыма протестуют против увеличения сборов

Крымские автомобилисты поддержали всеукраинскую акцию протеста против увеличения транспортного сбора.

В Симферополе акция проходила сегодня утром на Московской трассе, возле поста Госавтоинспекции.

По подсчетам ГАИ, в акции приняли участие владельцы более 170 автомобилей. «Стояли и джипы, и русские автомобили, и иномарки, и машины типа маршруток, была также парочка грузовиков», - сообщил корреспонденту УНИАН по телефону сотрудник пресс-службы Управления крымской Госавтоинспекции.

Другой сотрудник пресс-службы крымской ГАИ Андрей РЯБИКОВ сообщил УНИАН, что организаторы «официально не заявили о своей акции». «Вчера мы даже не могли установить, кто организатор! Были только листовки, Интернет (в Интернете появилась информация об акции, также появились листовки – УНИАН). А надо было согласовать маршрут», - сказал А.РЯБИКОВ. Поэтому, отметил он, сотрудникам ГАИ «пришлось работать на опережение». «У нас работал наряд по обеспечению беспрепятственного движения транспорта, чтобы не парализовать движение в городе», - сказал А.РЯБИКОВ.

Автомобилисты, участвующие в акции, уже начали разъезжаться с Московской трассы. Акция протеста сегодня будет продолжена в центре города.

Как сообщал УНИАН, всеукраинская акция протеста против увеличения транспортного сбора и налогов состоится сегодня во всех больших городах. Ее организаторы обещают участие в акции представителей свыше 500 автомобильных клубов Украины.

Владельцы автомобилей возмущены планами в несколько раз поднять ставку налога с транспортных средств и требуют отмены поборов.