В симферопольской «Таврии» - новый игрок (фото)

Контракт подписали на 2 года

29-летний полузащитник/защитник молодежненской «Крымтеплицы» Евгений ПИЧКУР подписал двухлетний контракт с симферопольским клубом «Таврия». Об этом сообщает пресс-служба СК «Таврия». «Наставник "таврийцев" Сергей ПУЧКОВ в зимнее межсезонье активно наигрывает этого футболиста на проблемном для команды левом фланге обороны», - говорится в сообщении. Фото с сайта футбольной команды «Таврия».

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