В симферопольской «Таврии» - новый игрок (фото)
10:55, 05 февраля 2009Крым
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Контракт подписали на 2 года
29-летний полузащитник/защитник молодежненской «Крымтеплицы» Евгений ПИЧКУР подписал двухлетний контракт с симферопольским клубом «Таврия».
Об этом сообщает пресс-служба СК «Таврия».
«Наставник "таврийцев" Сергей ПУЧКОВ в зимнее межсезонье активно наигрывает этого футболиста на проблемном для команды левом фланге обороны», - говорится в сообщении.
Фото с сайта футбольной команды «Таврия».
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