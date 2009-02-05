Погода в Крыму на 6-8 февраля

В пятницу, 6 февраля, в Крыму без существенных осадков, местами туман. Температура ночью 2-7° тепла, днем в Крыму 8-13° тепла. Ветер западный, 5-10 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

В субботу на крымском полуострове также без существенных осадков, местами туман. Ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. Ветер южный, 5-10 м/с.

В воскресенье, 8 февраля, в автономии, по прогнозам синоптиков, возможен дождь. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла. Ветер южный, 7-12 м/с.