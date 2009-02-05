Два человека погибли за сутки на пожарах в Крыму

Мужчина и женщина погибли за сутки на пожарах в Крыму, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

Мужчина, 1970 года рождения, погиб на пожаре в частном доме в Джанкое. Нанесенный огнем убыток устанавливается. Причина пожара – неосторожность при курении.

В Симферополе горело частное домовладение, погибла женщина, 1955 года рождения. Причина пожара и убыток устанавливаются.