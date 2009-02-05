Директора учебного заведения Крыма обвинили в присвоении средств

Прокуратура Киевского района Симферополя обвинила директора внешкольного учебного заведения республиканского значения в служебной подделке и присвоении средств путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, руководитель в течение нескольких лет получала зарплату за работника, которого никто никогда не видел. «Фигурировал работник лишь на бумагах о начислении заработной платы, материальной помощи, премий, отпускных и командировок. Общая сумма таких выплат составила почти 70 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Директору учебного заведения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд.