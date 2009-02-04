В севастопольских школах установят профориентационные терминалы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в севастопольской школе-гимназии №24 состоялась презентация программно-апаратного профориентационного терминала, разработанного Государственным центром занятости Министерства труда и социальной политики страны в рамках инновационного проекта «Профориентационный терминал» для учащейся молодежи под девизом «Живи и работай в Украине». Терминал разработан с целью обеспечения функционирования системы профессионального информирования населения, в том числе учащихся общеобразовательных школ.

Директор городского центра занятости Александр КЛИМОВ сообщил, что пока в город поступило 29 таких терминалов общей стоимостью около 800 тыс. грн., их установят в течение первого квартала, а в перспективе все 60 севастопольских школ должны быть оборудованы этими машинами.

Терминал представляет собой молодежный профориентационный интернет-портал, доступ к которому осуществляется через тач-скрины. С его помощью можно ознакомиться с описанием специальностей, путями их получения, с учебными заведениями Украины, состоянием и перспективами рынка труда, основами трудового законодательства и с услугами Государственной службы занятости.