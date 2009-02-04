Украина может обратиться в суд ООН для делимитации границ с Россией

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают возможности обращения в Международный суд ООН для решения спорных вопросов с Россией при делимитации Азовского моря и Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Александр КУПЧИШИН на пресс-конференции.

По его словам, решение Международного суда ООН относительно определения экономической зоны и континентального шельфа между Украиной и Румынией может стать прецедентом при решении аналогичных спорных вопросов, существующих между Украиной и Россией.

Как сказал А.КУПЧИШИН, любое решение этого суда «является очень серьезным прецедентом», на который в дальнейшем можно ссылаться.

«Если не удастся нам с Россией договориться на двустороннем уровне, то мы можем применить международное морское право», - сказал А.КУПЧИШИН, имея в виду возможность обращения Украины в Международный суд ООН.